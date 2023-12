«Il représente la lose», une star du PSG se fait tacler en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos a connu de nombreuses contreperformances sur la scène européenne. Le défenseur brésilien, parfois friable sur le plan mental, n'aura pas le droit à l'erreur face au Borussia Dortmund ce mercredi afin d'éviter de devenir le symbole de l'échec parisien. Au micro de RMC, Jérôme Rothen a tenu à lui envoyer un message.

Capitaine du PSG, Marquinhos était présent en conférence de presse ce mardi. L'occasion pour le joueur brésilien d'évoquer cette rencontre décisive face au Borussia Dortmund. Une défaite face au club allemand pourrait être fatale au PSG de Luis Enrique. « On doit prendre cette pression pour nous motiver. On a un match à jouer, et c’est des moments comme cela que l’on veut vivre dans notre carrière. C’est un match qui peut lancer notre saison européenne » a tenté de rassurer Marquinhos devant les journalistes.

Rothen interpelle Marquinhos

Pour Jérôme Rothen, Marquinhos doit se comporter comme un patron ce mercredi soir. « Dans la tête, c'est important, on repense à certaines personnalités qui sont encore là, présentes depuis un moment et qui ont vécu pas mal de traumatismes au PSG. Le premier que j'ai à citer, c'est Marquinhos. Il représente la lose de ce PSG. Marquinhos a eu du mal ces dernières années, il est l'un des seuls à être resté. Il doit enfin prendre ses responsabilités ce soir. Il doit encadrer ce groupe » a lâché l'ancien joueur du PSG au micro de RMC.

