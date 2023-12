Messi - PSG : Un problème est dénoncé avec Mbappé

Pierrick Levallet

Recruté en 2021 pour accompagner Kylian Mbappé, Lionel Messi ne se sera pas éternisé au PSG. L'Argentin est parti libre cet été, après expiration de son contrat. Les dirigeants parisiens ont alors décidé d'entourer la star de 24 ans autrement, en misant sur de jeunes joueurs. Mais là encore, le club de la capitale fait face à quelques problèmes.

Lors de l’été 2021, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. Le club de la capitale s’est attaché les services de nombreuses stars, dont ceux de Lionel Messi. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l’Argentin s’était engagé pour deux ans. Mais l’aventure parisienne de La Pulga n’aura pas été aussi belle que prévue.

Messi ne s'est pas éternisé au PSG

Ayant rejoint Neymar et Kylian Mbappé pour aider le PSG à remporter la Ligue des champions, Lionel Messi n’aura pas réussi à faire mieux que les huitièmes de finale avec la formation parisienne. Pointé du doigt, le champion du monde 2022 a fini par s’en aller et a signé libre à l’Inter Miami cet été. Mais même débarrassé de Lionel Messi, le PSG n’y arrive toujours pas. La stratégie des dirigeants parisiens de placer Kylian Mbappé au centre du projet QSI ne semble pas porter ses fruits.

Mbappé au coeur d'un problème ?