Il quitte le PSG et hallucine pour Kylian Mbappé

Thomas Bourseau

Zlatan Ibrahimovic a été un élément central pour le bon lancement du projet QSI au PSG. C’est en effet le constat effectué par Marco Verratti sur son ancien coéquipier. Le joueur le plus titré de l’histoire du Paris Saint-Germain a également reconnu que l’apport de Kylian Mbappé était énorme à Paris.

Kylian Mbappé est arrivé au PSG à l’été 2017, soit au moment de ses 18 ans. Et pourtant, celui qui est devenu champion du monde un an plus tard, s’est tout de suite acclimaté à l’exigence du haut niveau et de résultats au Paris Saint-Germain. Six années plus tard, Mbappé est le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale.

Zlatan Ibrahimovic a marqué Marco Verratti

Et Marco Verratti n’a pas manqué de faire savoir lors d’une interview à L’Equipe qu’en plus de Zlatan Ibrahimovic qui pouvait être méchant, mais qui faisait grandir chaque joueur du groupe du PSG, Kylian Mbappé fait partie des éléments marquants de ces dernières années au Paris Saint-Germain.

«Kylian a apporté quelque chose d'incroyable, sur le terrain il nous a fait passer un cran au-dessus»