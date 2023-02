«Il n’est pas dans le vrai» : le PSG galère, il se fait dézinguer

Thomas Bourseau

Battu par l’OM et surclassé dans plusieurs aspects du jeu (2-1), le PSG fait peur à Jérôme Rothen. Un surplus de manques qui devient évident aux yeux de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a pointé du doigt la gestion de Christophe Galtier notamment.

Certes, le PSG a redressé la barre après une reprise de la compétition post-Coupe du monde compliquée. Il est vrai que pour la première fois de l’année civile le PSG a enchaîné deux succès consécutifs en Ligue 1 face à Montpellier le 1er février dernier (3-1) et face au Toulouse FC samedi dernier (2-1). Cependant, ce retour au premier plan a été grandement gâché par la contre-performance du PSG mercredi dernier en 1/8ème de finale de Coupe de France face à son éternel rival : l’OM (2-1).

«La remise en question n’existe pas»

Au cours de la rencontre, le PSG s’est retrouvé submergé par le pressing tout terrain de l’OM et a craqué à deux reprises. À quelques jours du choc en Ligue des champions face au Bayern Munich, la sonnette d’alarme est d’autant plus tirée en raison de la cascade de blessures, de Kylian Mbappé à Lionel Messi en passant par Marco Verratti, tous les trois forfaits pour le déplacement du PSG à l’AS Monaco samedi après-midi. De quoi alarmer Jérôme Rothen sur les ondes de RMC . « Pourquoi dès que le niveau physique des matchs s’élève, le PSG se retrouve en difficulté ? La remise en question n’existe pas parce qu’il n’y a pas d’amélioration depuis le début de saison. On le dit, il y a des bonnes choses, mais aussi beaucoup de manque. Les manques, j’ai l’impression qu’on ne voit que ça maintenant. Ils n’arrivent pas à redresser la barre ».

«Tu dois taper du poing sur la table»