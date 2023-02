« Il n’avait pas l’air frais ». Nouvelle polémique pour Neymar, le PSG impliqué ?

Axel Cornic

L’après Coupe du monde est assez délicat à gérer pour le Paris Saint-Germain, avec certaines stars qui n’arrivent pas à se remettre au diapason. C’est le cas de Neymar, dont les problèmes physiques ont refait surface... ce qui ne l’a toutefois pas empêché de soulever une petite polémique récemment, avec son anniversaire.

Depuis 2017 et son arrivée au PSG, cette période comprise entre janvier et février est devenue sujette à polémiques pour Neymar. Ce dernier se retrouve souvent blessé et entre grands rendez-vous européens et récupération, il ne manque jamais l’occasion de faire parler de lui.

« J’ai lu partout qu’il avait fait une fête tranquille, pas du tout »

C’est encore le cas avec son anniversaire, puisque le Brésilien a été aperçu dans un célèbre établissement parisien en compagnie de plusieurs joueurs du PSG. « Neymar a digéré son anniversaire, maintenant il est tranquille » a expliqué Daniel Riolo, sur RMC Sport. « J’ai lu partout qu’il avait fait une fête tranquille, pas du tout. Il a fait une grosse fête ou il y avait plusieurs joueurs du PSG invités ».

« J’ai vu quelques photos, il n’avait pas l’air frais »