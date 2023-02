«Il n'a qu'à partir» : Mbappé poussé vers la sortie

La rédaction

Lors de l'été 2021, la rumeur envoyant Kylian Mbappé au Real Madrid prend une énorme ampleur au fil des jours. Durant tout l'été, et toute la saison, aucun démenti n'est fait, alimentant alors un peu plus ces rumeurs. Finalement, Kylian Mbappé fini par prolonger au PSG en mai 2022, mais cet épisode avait fortement déplu aux supporters, comme l'explique un podcast du Parisien.

Se queda . Avant le dernier match face à Metz, Kylian Mbappé annonce qu'il prolonge au PSG jusqu'en 2025. En 2024 plus exactement, puisqu'il existe une année en option, qui doit être activée par les deux parties. Mais la lenteur de ce démenti et le fait que Kylian Mbappé n'ait jamais publiquement évoqué cette polémique était resté en travers de la gorge de ses supporters.

« Il n'a qu'à partir »

Dans un podcast diffusée sur le site internet du Parisien , le journaliste Benjamin Quarez revient sur ces rumeurs envoyant Mbappé au Real Madrid tout au long de la saison 2021-2022 : « Il ne reste plus qu’une année de contrat à Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Il n’a toujours pas prolongé, ni fait savoir qu’il voulait prolonger au PSG. Les supporters parisiens ne sont pas passés à côté et on commence à craindre le départ de la star. Les rumeurs enflent du côté du Real Madrid et une première offre va tomber, à la fin du moins d’août. Puis une seconde. Et à ce moment-là on se dit Mbappé va peut-être quitter le PSG à la fin du mercato. Chez les supporters, on se dit qu’il n’a qu’à partir s’il ne souhaite pas prolonger au PSG. Les supporters sont très déçus car ils attendent une prise de parole de Kylian Mbappé, elle n’arrive pas donc ils se disent que le joueur veut partir et que ce n’est plus un problème s’il ne souhaite pas rester au PSG. »

« Le nom de Mbappé va être couvert de sifflets »