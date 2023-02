C’est terminé pour cette star du PSG, il l’annonce en direct

La rédaction

Le PSG, en proie au fair-play financier va devoir forcément se séparer de l'une de ses superstars cet été. Kylian Mbappé a encore une année de contrat, celui de Messi expire en juin 2023 et Neymar est lui sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025. Pourtant, c'est bien le Brésilien qui devrait quitter le club cet été, c'est en tout cas le pronostic de Daniel Riolo.

Alors que le contrat de Lionel Messi n'est toujours pas prolongé, malgré la volonté du club de le réaliser, Neymar pourrait quitter le club du PSG cet été. Le Brésilien est attendu un peu partout, notamment par Chelsea, qui aurait déjà parlé avec son entourage en vue d'un transfert cet été...

60M€ et puis s'en va ?

En effet il y a deux semaines, Le Parisien affirmait qu'une rencontre entre Todd Boehly, propriétaire de Chelsea et Nasser al-Khelaîfi, président du Paris Saint-Germain s'étaient rencontré dans un grand hôtel parisien, proche de l'Arc de Triomphe. L'occasion pour les deux hommes de refaire le monde du foot, mais surtout de parler du cas Neymar, apprécié fortement par le propriétaire londonien. Il pourrait s'agir d'une vente, à auteur de 60M€ et Boehly n'aurait pas senti une volonté farouche de NAK pour conserver sa star brésilienne, recrutée 222M€ en 2017.

« Je sais qu'au fond de lui, c'est ce qu'il veut faire »