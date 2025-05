Il menace le PSG avec 80M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, il y aura deux clubs parisiens en Ligue 1 la saison prochaine. Vendredi soir, le PFC a effectivement validé sa montée dans l'élite grâce à un nul sur la pelouse de Martigues (1-1) pendant que le FC Metz était tenu en échec sur son terrain par Rodez (3-3). Désormais, Pierre Ferracci, président du Paris FC, se tourne vers son duel avec le PSG lors du prochain exercice.

Racheté par la famille Arnault il y a quelques mois, le Paris FC va pouvoir concrètement lancer son projet puisque le club parisien, qui évoluera au Stade Jean-Bouin la saison prochaine, a validé sa montée en Ligue 1 après son nul à Martigues vendredi soir (1-1). Et le PFC n'a pas l'intention de faire de la figuration dans l'élite et prévoirait même un budget compris entre 60 et 80M€ pour se renforcer. Président du club, Pierre Ferracci évoque même la future rivalité avec le PSG.

Le PFC monte en Ligue 1 !

« Un deuxième club de Paris en Ligue 1, tout le monde en parle depuis 50 ans et personne n'a réussi à le faire. Nous, on y est. Je vais permettre à la famille Arnault de stationner moins de six mois en Ligue 2. Je suis ravi pour eux, moi j'y ai passé un peu plus de temps et pas qu'en deuxième division », s’enflamme le président du PFC en zone mixte avant d’en rajouter une couche, prévenant même son voisin parisien.

Ferracci annonce la couleur pour la rivalité avec le PSG

« Il y a quelques années, après un aller-retour en Ligue 2, je me suis dit qu'on ne descend plus de là. Là, il ne faut plus descendre de Ligue 1. Il ne faut pas brûler les étapes. Nous ne sommes pas le PSG ni les grands clubs de Ligue 1 mais on va faire du bon boulot. Ça va être un super projet, on va fédérer du monde, avec tout le respect pour le grand PSG. Il y aura une rivalité saine, on ne sera peut-être pas équipé pour rivaliser la saison prochaine mais on le sera pour faire plus que de la figuration », ajoute Pierre Ferracci.