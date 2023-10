Il marque un but d'anthologie, le PSG s'en mord les doigts

Alexis Brunet

Le PSG a longtemps hésité pour son buteur cet été. Le club de la capitale a finalement mis la main sur Randal Kolo Muani, mais l'ancien Nantais était en concurrence avec Harry Kane notamment. L'Anglais a finalement rejoint la Bundesliga, et le Bayern Munich, et il vient d'ailleurs d'inscrire un but d'anthologie.

Pour le moment, certaines recrues offensives du PSG ne donnent pas encore pleine satisfaction. Ousmane Dembélé n'a toujours pas inscrit le moindre but, et Randal Kolo Muani a du mal à mettre tout le monde d'accord. De plus, il partage la pointe de l'attaque parisienne avec Gonçalo Ramos.

Harry Kane marque un but stratosphérique avec le Bayern

Pendant que Dembélé et Kolo Muani sont dans le dur, il y en a un qui flambe avec son club, c'est Harry Kane. L'Anglais a marqué un triplé avec le Bayern Munich cet après-midi face à Darmstadt. L'ancien joueur de Tottenham a notamment inscrit un bijou pour son deuxième but, avec un lob magnifique, de plus de 45 mètres.

HARRY KANE MARQUE LE BUT DE L’ANNÉE MON DIEUUUUUU pic.twitter.com/vDMdr4L0qc — Media Bayern France (@MediaBayernFR) October 28, 2023

Kane aurait pu venir à Paris, le PSG l'a recalé

Le PSG peut s'en mordre les doigts en voyant ces images, car Harry Kane aurait pu signer à Paris cet été. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale avait jugé que le prix demandé pour le buteur anglais était trop élevé. Le champion de France s'était donc retiré du dossier, préférant miser alors sur Randal Kolo Muani.