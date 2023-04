Il l’avoue, le PSG l’a fait pleurer

Pierrick Levallet

Depuis l'arrivée de QSI, le PSG rêve de remporter la première Ligue des champions de son histoire. Le club de la capitale est d'ailleurs passé tout proche de remporter le graal en 2020, mais a finalement chûté face au Bayern Munich en finale. De son côté, Daniele Orsato a avoué avoir pleuré après avoir appris qu'il allait arbitrer cette rencontre.

Avec l’arrivée de QSI il y a un peu plus de dix ans maintenant, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale, doté de fonds colossaux sur le mercato, a pu se construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleures formations d’Europe. Naturellement, le PSG s’est mis à viser la Ligue des champions. Et malgré les nombreux fiascos vécus dans la compétition européenne, le pensionnaire de la Ligue 1 est passé tout près de remporter le graal en 2020.

En 2020, le PSG a failli remporter la Ligue des champions

Après une partie de la saison suspendue à cause du Covid-19, la Ligue des champions avait changé exceptionnellement de format à cette époque. Après avoir battu le Borussia Dortmund d’Erling Haaland, le PSG a rejoint un Final 8 unique où il a fait tomber l’Atalanta Bergame puis le RB Leipzig. Pour la première fois de son histoire, le club de la capitale atteignait la finale de la Ligue des champions. Kylian Mbappé, Neymar et leurs coéquipiers allaient affronter le Bayern Munich. Pour arbitrer la rencontre, l’UEFA avait désigné Daniele Orsato comme l’homme idéal. L’arbitre de 47 ans a d’ailleurs avoué avoir fondu en larmes après avoir appris la nouvelle.

«Je suis rentré à la maison, je me suis assis sur le lit et j'ai pleuré»