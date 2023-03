Il l’annonce, le PSG va encore plomber l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu par le Stade Rennais avant la coupure internationale, le PSG doit rebondir dès dimanche soir contre l’OL. Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront prendre les trois points pour conserver leur avance sur l’OM. Pour Laurent Blanc, le club de la capitale sera champion de France.

Leader de Ligue 1 avec six points d’avance sur l’OM (qui a déjà joué), le PSG affronte l’OL dimanche soir. Le club de la capitale, battu par le Stade Rennais juste avant la trêve internationale, doit l’emporter pour ré-enclencher une dynamique mais surtout rester à distance de l’OM qui n’a que sept points de retard.

Le PSG doit conserver son avance

Même si le PSG semble supérieur avec cette longueur d’avance, les déceptions dans les gros matchs ont laissé des traces et Paris ne doit prendre aucune rencontre à la légère. A commencer par ce choc dimanche soir contre l’OL.

«Elle va sûrement gagner le championnat de France»