Il flambe avec le PSG, Deschamps va s’en mêler

Ce dimanche soir, le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'OL, en s'imposant quatre buts à un. Une rencontre au cours de laquelle Bradley Barcola a particulièrement brillé. L'attaquant n'a pas cessé de percuter, et il a même signé une passe décisive pour Luca Beraldo. Une performance qui n'aurait pas échappé à Didier Deschamps, et qui pourrait lui faire valider son billet pour l'Euro 2024.

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à débourser 45M€, auxquels peuvent s'ajouter 5M€ de bonus, pour mettre la main sur Bradley Barcola. Le Français était ardemment courtisé par Luis Enrique, qui fondait beaucoup d'espoirs en lui, et ce malgré son manque d'expérience au plus haut niveau. Quelques mois plus tard, force est de constater que le coach parisien ne s'est pas trompé.

Barcola impressionne en ce moment

Si le PSG s'est qualifié en demi-finales de Ligue des champions, c'est en partie grâce à Bradley Barcola. En effet, c'est lui qui a entraîné l'expulsion de Ronald Araujo, dès la 30ème minute de jeu, lors du match retour. Il avait également distillé une passe décisive à Ousmane Dembélé. Ce dimanche il a récidivé, en se montrant particulièrement remuant, et en servant Lucas Beraldo pour le quatrième but du PSG, face à l'OL.

Barcola à l'Euro ?