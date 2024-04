PSG : Luis Enrique s’enflamme pour la nouvelle star

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bradley Barcola n'a pas fait de cadeau à son ancienne équipe. Transférée au PSG l'été dernier, l'ancienne pépite de l'OL s'est montré tranchant ce dimanche soir et a joué un rôle important dans la victoire du PSG. Après la rencontre, Luis Enrique a tenu à féliciter ses dirigeants, qui ont flairé le bon coup lors du dernier mercato estival.

« La justice de Dieu ». Sifflé par une large partie du public lyonnais ce dimanche, Bradley Barcola a répondu sur le terrain en délivrant une passe décisive pour Lucas Beraldo et en jouant un rôle majeur dans la victoire de son équipe (4-1). Acheté 50M€ par le PSG l'été dernier, l'ailier n'a pas épargné son ancienne équipe, célébrant chaque but devant le parcage de l'OL.

Luis Enrique jubile après le transfert de Barcola

Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final, Luis Enrique est ravi de pouvoir compter sur un joueur comme Barcola, dont la progression est continue. « C’est pour ça que nous avons recruté Barcola. Aussi bien la direction sportive que le staff avons vu qu’il avait le profil pour jouer dans le couloir. Il peut aussi jouer numéro 9. Il a le talent pour jouer à l’intérieur également. C’est certain que les ailiers comme (Ousmane) Dembélé, Kolo Muani et Barcola sont tous capables de déborder et d’attaquer la profondeur. Ça nous offre beaucoup de solutions » a confié le coach du PSG.

« Les attaquants et les milieux ont été parfaits »