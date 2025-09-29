«Il est nul» : Pierre Ménès vire un attaquant du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de nombreux joueurs blessés, le secteur offensif du PSG est dépeuplé ce qui offre un temps de jeu important à Gonçalo Ramos. Cependant, l'international portugais peine à convaincre lorsqu'il est sur le terrain. A tel point que pour Pierre Ménès, le numéro 9 du PSG doit partir.

Au sein d'un secteur offensif dépeuplé, Gonçalo Ramos en profite pour obtenir du temps de jeu, comme ce fut le cas samedi soir contre l'AJ Auxerre. Cependant, il n'a pas encore réussi à se distinguer lorsqu'il débute un match comme le constate Pierre Ménès, qui fracasse Gonçalo Ramos.

Pierre Ménès fracasse Gonçalo Ramos « Quand il te manque trois attaquants sur cinq et un milieu de terrain, ça commence à être très compliqué. Le secteur qui n’était pas touché, c’était la défense. (A Marseille) Moi, ce qui m’étonne un peu c’est que Luis Enrique ait accompagné ces absences d’un changement tactique qui n’a visiblement pas été assimilé par ses joueurs », confie-t-il sur sa chaîne YouTube.