Il dévoile le cauchemar de ce cadre du PSG

Jean de Teyssière

Avec l'arrivée des dirigeants qataris à la tête du PSG, le club de la capitale a basculé parmi les très grandes équipes européennes en peu de temps. Forcément, il faut apprendre à gagner en Ligue des Champions et pour le moment, le PSG n'a réussi qu'à une seule reprise, en 2020, à accéder à la finale. Durant cette finale figurait Marquinhos, le capitaine parisien, qui est effrayé à l'idée de ne jamais gagner cette compétition avec le PSG.

Face au FC Barcelone mardi, le PSG tentera de remonter son but de retard (défaite 2-3 au match aller) pour rejoindre le dernier carré. Un match très important pour le club de la capitale, qui rêve depuis une dizaine d'années de remporter ce prestigieux titre.

Marquinhos rêve de remporter la Ligue des Champions

Le frère de Marquinhos, Luan Aoas Correa, a expliqué au Parisien le rêve de son frère cadet : « Son plus grand rêve ? Là-dessus, il n’y a aucun doute : à 200 % gagner la Ligue des champions avec le PSG ! Soulever la coupe, en tant que capitaine, c’est son plus grand rêve en club. Et bien sûr, gagner la Coupe du monde avec la sélection. Peut-être que 2024 et 2026 seront ses années (rires) ! »

«Son pire cauchemar ? Ne jamais gagner la Ligue des champions avec Paris !»