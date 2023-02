«Il aurait pu s'abstenir», les déclarations chocs de Mbappé passent mal

La rédaction

Des déclarations qui avaient fait jaser. Miraculeusement remis à temps pour le match face au Bayern Munich, perdu 1-0 par son équipe, Kylian Mbappé a tout de même marqué deux buts, refusés pour hors-jeu. La vitesse de sa récupération laisse sans doute présager une hygiène de vie irréprochable et il ne s'en est pas caché puisqu'il a même harangué implicitement ses partenaires de faire de même et cela n'a pas plu à tout le monde.

Après la courte défaite du PSG face au Bayern Munich (0-1) en huitième de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé avait lancé, au micro de Canal + : « maintenant, il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé et on va aller là-bas (à Munich) pour gagner chez eux et se qualifier. Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun dorme bien, mange bien ».

« Pourquoi il ne le dit pas en interne ? »

Cette phrase qui visait Neymar selon de nombreux spécialistes n'a pas plus à Mickaël Madar. Sur la forme, le consultant de Canal + se demande pourquoi, dans les colonnes du Parisien que « si Mbappé a remarqué que tout le monde ne mettait pas les bons ingrédients pour être au top, il ne le dit pas en interne, sans passer par média interposé ? »

« Ils n’ont pas besoin qu’un mec de 24 ans leur donne des leçons alors qu’ils ont tout gagné avant »