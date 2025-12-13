Il a trouvé l'attaquant parfait pour le PSG : C'est du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors des derniers matches, le PSG a fait preuve d'un inquiétant manque de réalisme offensif, notamment de la part de ses attaquants. Par conséquent, le journaliste Martin Mosnier recommande au club de la capitale de miser sur un grand buteur. Et la solution se nomme Harry Kane.

Depuis le début de la saison, le PSG fait preuve d'un manque de réalisme important devant le but, comme cela s'est confirmé mercredi soir contre l'Athletic Bilbao (0-0). Très efficaces, les milieux de terrain masquent par moment le manque de réalisme des attaquants parisiens. Mais pendant combien de temps ? Pour le journaliste d'Eurosport Martin Mosnier, il manque un joueur du profil d'Harry Kane au PSG.

Kane, l'attaquant parfait pour le PSG ? « On est à mi-saison et s’il faut tirer un premier bilan de cette demi-saison du PSG, l’inquiétude se situe au niveau offensif. Face à Bilbao, on a un Kvara pas mauvais mais qui manque de connexion avec les autres et un Barcola qui gâche beaucoup, qui fait une première mi-temps fantomatique. Ce n’est pas la première fois cette saison qu’il passe à côté sur une partie du match comme ça. Mayulu je le trouve léger pour ce poste d’avant-centre », lâche le journaliste au micro d'Eurosport avant de poursuivre.