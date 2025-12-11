Un crack annoncé au PSG : Son coup de foudre avec Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant prolongé avec le LOSC la semaine dernière, Ayyoub Bouaddi n’en reste pas moins associé au PSG. Le milieu de terrain de 18 ans serait suivi par le club parisien, dont il est un grand fan. En attendant, le crack né en 2007 a affirmé s’entendre parfaitement avec Ethan Mbappé, petit frère de Kylian.

Son nom n’a jamais été autant cité que récemment. Devenu un élément indispensable du LOSC, Ayyoub Bouaddi a ravi les supporters lillois en prolongeant vendredi dernier jusqu’en 2029 dans le Nord. Néanmoins, le milieu de terrain de 18 ans reste toujours très associé au PSG, qui apprécierait grandement son profil.

Ayyoub Bouaddi toujours proche du PSG ? Ayyoub Bouaddi lui-même concède qu’un départ l’été prochain pourrait être d’actualité. « Écoutez, j'ai prolongé jusqu'en 2029 et l'année prochaine, c'est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose. Mais comme j'en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible », a-t-il récemment confié au cours d’un entretien accordé à l’Equipe.