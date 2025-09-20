«Il a perdu la tête» : C'est la rupture, le PSG se paie l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En février dernier, Pablo Longoria avait disjoncté. Sur la pelouse de l’AJ Auxerre, le président de l’OM avait accusé la Ligue de corruption, criant au scandale dans le tunnel de l’Abbé-Deschamps. Une attitude qui n’a pas franchement plu au PSG, alors que dans l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi, on a dénoncé cette posture du dirigeant espagnol.

Le premier Classique de la saison approche à grands pas. Ce dimanche soir, l’OM reçoit le PSG au Vélodrome, dans une ambiance plutôt compliquée entre les deux clubs. En effet, comme l’indique l’Equipe ce samedi, les relations entre Pablo Longoria et Nasser Al-Khelaïfi se sont clairement détériorées au cours des derniers mois.

Longoria a dégoupillé en février Pourtant, ces dernières années, les deux présidents semblaient bien s’entendre. Mais peu à peu, le président du PSG a pris ses distances envers son homologue de l’OM. Mais pour quelles raisons ? D’après l’Equipe, un élément de réponse se trouve dans le scandale provoqué par Pablo Longoria à Auxerre en février dernier, lorsque ce dernier avait menacé de rejoindre la SuperLigue. « C’est de la vraie corruption ! C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition de Superligue, on part tout de suite », enrageait l’Espagnol.