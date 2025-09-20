«Il a perdu la tête» : C'est la rupture, le PSG se paie l’OM !

En février dernier, Pablo Longoria avait disjoncté. Sur la pelouse de l’AJ Auxerre, le président de l’OM avait accusé la Ligue de corruption, criant au scandale dans le tunnel de l’Abbé-Deschamps. Une attitude qui n’a pas franchement plu au PSG, alors que dans l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi, on a dénoncé cette posture du dirigeant espagnol.
Le premier Classique de la saison approche à grands pas. Ce dimanche soir, l’OM reçoit le PSG au Vélodrome, dans une ambiance plutôt compliquée entre les deux clubs. En effet, comme l’indique l’Equipe ce samedi, les relations entre Pablo Longoria et Nasser Al-Khelaïfi se sont clairement détériorées au cours des derniers mois.
Longoria a dégoupillé en février
Pourtant, ces dernières années, les deux présidents semblaient bien s’entendre. Mais peu à peu, le président du PSG a pris ses distances envers son homologue de l’OM. Mais pour quelles raisons ? D’après l’Equipe, un élément de réponse se trouve dans le scandale provoqué par Pablo Longoria à Auxerre en février dernier, lorsque ce dernier avait menacé de rejoindre la SuperLigue. « C’est de la vraie corruption ! C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition de Superligue, on part tout de suite », enrageait l’Espagnol.
« Ce qui n'a pas aidé, c'est quand Pablo a perdu la tête »
Une crise qui n’a pas plu à Nasser Al-Khelaïfi, président de l’ECA (Association Européenne des Clubs), et fervent opposant à ce projet de SuperLigue. « Ce qui n'a pas aidé, c'est quand Pablo a perdu la tête, crié dans tout le stade et expliqué à l'antenne qu'il voulait rejoindre la Superligue », confie même l’entourage du président parisien à l’Equipe.