«Il a lâché», une star du PSG se fait encore fracasser

Daniel Riolo ne s'est pas privé de s'en prendre encore à Marco Verratti, comme il a pris l'habitude de le faire au micro de RMC. Cette fois-ci, le journaliste s'est emporté après une question sur le milieu de terrain italien lors de l'émission Les Réservistes. Aujourd'hui âgé de 30 ans, le joueur est sur une pente descendante selon ses propos.

Depuis plusieurs années, Marco Verratti est devenu la victime favorite de Daniel Riolo. Le journaliste ne se prive jamais de critiquer les prestations du milieu de terrain italien, qui vient tout juste de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2026. Selon lui, le joueur de 30 ans n'est plus au niveau comme l'illustre sa prestation lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Verratti avait commis une erreur grossière, qui avait mené à l'un des deux buts allemands.

Riolo s'en prend encore à Verratti

Invité de l'émission Les Réservistes ce lundi soir, Daniel Riolo a été interrogé sur Marco Verratti. Et le journaliste n'a pas mâché ses mots, encore une fois. « Verratti ? Il n’a pas fait ce qu’il fallait pour passer un cap. Il a lâché, il y a environ cinq ans. Le dernier grand match de Verratti date de 2017, le match aller contre le Barça » a-t-il confié.

« Il est à des années-lumière des milieux du Real ou du Barça »