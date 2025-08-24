Ibrahimovic : Le PSG est passé proche de la catastrophe !

En mars 2015, alors attaquant du PSG, Zlatan Ibrahimovic inscrit un triplé face à Lorient. Auteur d'une prestation XXL, le buteur suédois aurait toutefois pu connaitre un autre sort, nettement moins glorieux. Arbitre de cette rencontre, Tony Chapron a en effet confié qu'une catastrophe aurait pu frapper Ibrahimovic.
Lâché par son physique en fin de carrière, Zlatan Ibrahimovic a toutefois fait très attention à son corps au fil des saisons. De quoi lui éviter de grosses blessures. Du temps où il était au PSG, le Suédois aurait notamment pu connaitre un grave pépin. C'est ce qu'a raconté Tony Chapron, qui avait arbitré Ibrahimovic lors d'un PSG-Lorient.
« Si ce n'est pas Zlatan, je pense que le joueur a la cheville fracassée »
« C'est un joueur extraordinaire. Sur le match du triplé là, au bout de trois minutes, il se fait faucher par le gardien de Lorient. Je me dis que si ce n'est pas Zlatan, je pense que le joueur a la cheville fracassée », a d'abord confié Tony Chapron à propos de Zlatan Ibrahimovic pour Instant Foot.
« N'importe quel joueur, il serait sorti sur une civière »
L'ancien arbitre a ensuite ajouté : « En plus, il a tiré le penalty juste après et il a marqué. Mais n'importe quel joueur, il serait sorti sur une civière. Pas lui ».