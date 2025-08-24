Ibrahimovic : Le PSG est passé proche de la catastrophe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En mars 2015, alors attaquant du PSG, Zlatan Ibrahimovic inscrit un triplé face à Lorient. Auteur d'une prestation XXL, le buteur suédois aurait toutefois pu connaitre un autre sort, nettement moins glorieux. Arbitre de cette rencontre, Tony Chapron a en effet confié qu'une catastrophe aurait pu frapper Ibrahimovic.

Lâché par son physique en fin de carrière, Zlatan Ibrahimovic a toutefois fait très attention à son corps au fil des saisons. De quoi lui éviter de grosses blessures. Du temps où il était au PSG, le Suédois aurait notamment pu connaitre un grave pépin. C'est ce qu'a raconté Tony Chapron, qui avait arbitré Ibrahimovic lors d'un PSG-Lorient.

« Si ce n'est pas Zlatan, je pense que le joueur a la cheville fracassée » « C'est un joueur extraordinaire. Sur le match du triplé là, au bout de trois minutes, il se fait faucher par le gardien de Lorient. Je me dis que si ce n'est pas Zlatan, je pense que le joueur a la cheville fracassée », a d'abord confié Tony Chapron à propos de Zlatan Ibrahimovic pour Instant Foot.