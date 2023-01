Humilié, le PSG prépare sa vengeance… à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Eliminé la saison dernière lors des huitièmes de finale de la Coupe de France, le PSG a démarré cette compétition avec un esprit revanchard. Le club parisien entend bien remporter ce trophée cette année. Son prochain adversaire, l'OM, est prévenu : la formation entraînée par Christophe Galtier ne fera pas de cadeaux.

La Coupe de France avait échappé au PSG, la saison dernière. Battu dès les huitièmes de finale face à l'OGC Nice, le club de la capitale compte bien prendre sa revanche cette année. Et cela passe par une victoire face à l'OM au Vélodrome le 8 février prochain. Présent en conférence de presse ce lundi, Christophe Galtier a lancé ce duel.

L'OM se présente sur la route du PSG

« Il faudra aller faire une grande performance au Stade Vélodrome pour passer. Il faudra qu'on soit très vigilants sur l'enchaînement des matchs, sur l'aspect physique, sur la gestion de l'effectif. Par rapport au tirage, de toutes façons pour gagner ce trophée-là, il faut battre tous les adversaires qui se présentent. C'est Marseille, ce ne sera pas facile » a déclaré l'entraîneur du PSG, qui n'a pas caché ses ambitions.

« Il y a une réelle envie de gagner ce trophée »