Hakimi - PSG : Insulté, Daniel Riolo répond cash

Daniel Riolo s'est pris le chou avec des supporters du PSG ce mercredi soir. Alors qu'il indiquait qu'Achraf Hakimi méritait amplement le Ballon d'Or après sa saison stratosphérique sous le maillot parisien, le journaliste s'est fait violemment insulté sur les réseaux sociaux. Riolo a répondu avec humour et distance, clarifiant sa position face aux critiques.
En croisade contre ceux qu’il appelle « les Qatarix », à savoir des fans du PSG qui défendent corps et âme Nasser Al-Khelaïfi, Daniel Riolo a été confronté à l’un d’eux ce mardi soir. Tout est parti d’un avis sur le prochain Ballon d’Or. « Hakimi Ballon d’Or ? Je vote pour » a confié le journaliste de RMC. Une sortie brève, qui a pourtant fait réagir.
Riolo violemment insulté
Un fan du PSG et visiblement d’Ousmane Dembélé s’est alors empressé de l’insulter de « nazi de m***e ». Irrité par la violence des propos tenus, Daniel Riolo lui a répondu en livrant son avis transparent sur l’international tricolore.
« Chaque jour une surprise »
« Nazi parce que je dis en clin d’œil Hakimi ballon d’or ? Ah ouais X c'est chaque jour une surprise .. Mais en fait je vote aussi Dembele .. les 2 ça me va … C’est ok du coup ? Ou ça reste grave ? » s’est interrogé Daniel Riolo.