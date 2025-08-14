Hakimi - PSG : Insulté, Daniel Riolo répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Daniel Riolo s'est pris le chou avec des supporters du PSG ce mercredi soir. Alors qu'il indiquait qu'Achraf Hakimi méritait amplement le Ballon d'Or après sa saison stratosphérique sous le maillot parisien, le journaliste s'est fait violemment insulté sur les réseaux sociaux. Riolo a répondu avec humour et distance, clarifiant sa position face aux critiques.

En croisade contre ceux qu’il appelle « les Qatarix », à savoir des fans du PSG qui défendent corps et âme Nasser Al-Khelaïfi, Daniel Riolo a été confronté à l’un d’eux ce mardi soir. Tout est parti d’un avis sur le prochain Ballon d’Or. « Hakimi Ballon d’Or ? Je vote pour » a confié le journaliste de RMC. Une sortie brève, qui a pourtant fait réagir.

Riolo violemment insulté Un fan du PSG et visiblement d’Ousmane Dembélé s’est alors empressé de l’insulter de « nazi de m***e ». Irrité par la violence des propos tenus, Daniel Riolo lui a répondu en livrant son avis transparent sur l’international tricolore.