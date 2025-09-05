Guerre en interne au PSG, il en remet une couche !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain se retrouve au centre d’une histoire qui fait énormément parler en ce moment. Avec la signature d’Illia Zabarnyi lors du dernier mercato estival, le club parisien a vu la géopolitique mondiale s’inviter dans son vestiaire. Car l’international ukrainien doit cohabiter avec un Russe, en la personne de Matvey Safonov.

C’est un conflit qui monopolise l’actualité et qui a fait irruption dans le vestiaire du PSG. Depuis 2022, l’Ukraine et la Russie mènent une guerre sans merci, qui a fait des milliers de morts et suscite des nombreux débats à travers la planète. Et ils se retrouvent à Paris avec l’opposition entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi, qui est l'une des recrues phare de l'été avec son transfert à plus de 60M€ en provenance de Bournemouth.

« Allez voir ce que j’ai dit dans l’interview » Présent en conférence de presse ce jeudi, avant le match contre l’équipe de France pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, l’international ukrainien a été questionné sur ce sujet épineux. « J’ai déjà dit dans l’une de mes interviews ce que je pensais de cette situation. Je suis concentré sur le match de mon équipe nationale. Et je ne parlerai pas de ça. Allez voir ce que j’ai dit dans l’interview » a sèchement répondu Zabarnyi.