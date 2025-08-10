Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En signant en faveur du PSG, Illya Zabarnyi va retrouver le Russe Matvey Safonov. Alors que le conflit entre l’Ukraine et la Russie fait rage, l’état dirigé par Vladimir Poutine peut-il voir d’un mauvais œil cette cohabitation ? Pas vraiment selon une journaliste locale, affirmant que la Russie sait faire la distinction entre politique et sport.

Un transfert excitant pour le PSG. Âgé de 22 ans, Illya Zabarnyi va s’engager en faveur du club parisien dans les prochains jours. L’international Ukrainien va néanmoins devoir cohabiter avec Matvey Safonov, international Russe, alors que l’Ukraine et la Russie sont toujours en guerre. D’après l’Equipe, la présence du gardien russe a longtemps été dans l’esprit du défenseur ukrainien avant de signer à Paris.

« Il y a déjà eu dans un passé récent des sportifs ukrainiens et russes qui se côtoyaient » Mais du point de vue russe, cette arrivée de l’Ukrainien au PSG pourrait-elle poser problème ? Pas vraiment selon la journaliste Nikita Plokhikh. « Ça ne posera pas de problème, dans le sens où le public russe intègre que ce sont deux professionnels qui exercent leur métier, précise. Et que le sport ne doit pas être un enjeu politique. Les gens en Russie font la distinction. Il y a déjà eu dans un passé récent des sportifs ukrainiens et russes qui se côtoyaient. Sans que cela ne crée de débat chez nous », confie-t-elle au magazine russe Sovsport.