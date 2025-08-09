PSG : C’est confirmé, il veut claquer la porte !

Il y a plusieurs semaines, l’Equipe lâchait une bombe en révélant que Lucas Beraldo avait réclamé son départ auprès de la direction du PSG. Une information rapidement démentie par le clan du joueur. Mais alors qu’Illya Zabarnyi arrive à Paris, le quotidien sportif affirme de nouveau que le Brésilien de 21 ans souhaite quitter le club.
Le mercato estival du PSG s’emballe totalement ! Au cours des dernières heures, Paris a conclu les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Si le premier va pousser Gianluigi Donnarumma, quid du second ?
Zabarnyi arrive au PSG
En l’état, Illya Zabarnyi débarque au PSG avec l’optique d’être en concurrence avec Marquinhos sur ce poste de défenseur axial droit. Le capitaine brésilien, qui a décidé de rester une saison de plus à Paris, pourrait être repositionné dans le couloir droit de la défense également. Mais en s’engageant en faveur du PSG, l’Ukrainien pourrait également provoquer le départ de Lucas Beraldo.
Lucas Beraldo souhaite toujours quitter le club
Au sortir du mondial des clubs en juillet dernier, l’Equipe révélait ainsi que le Brésilien avait réclamé son départ auprès du club. Si cette information a depuis été démentie par plusieurs médias ainsi que par l’entourage du joueur, le quotidien sportif insiste et maintient ce samedi que Lucas Beraldo souhaite partir du PSG. A suivre...