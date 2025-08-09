PSG : C’est confirmé, il veut claquer la porte !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a plusieurs semaines, l’Equipe lâchait une bombe en révélant que Lucas Beraldo avait réclamé son départ auprès de la direction du PSG. Une information rapidement démentie par le clan du joueur. Mais alors qu’Illya Zabarnyi arrive à Paris, le quotidien sportif affirme de nouveau que le Brésilien de 21 ans souhaite quitter le club.

Le mercato estival du PSG s’emballe totalement ! Au cours des dernières heures, Paris a conclu les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Si le premier va pousser Gianluigi Donnarumma, quid du second ?

Zabarnyi arrive au PSG En l’état, Illya Zabarnyi débarque au PSG avec l’optique d’être en concurrence avec Marquinhos sur ce poste de défenseur axial droit. Le capitaine brésilien, qui a décidé de rester une saison de plus à Paris, pourrait être repositionné dans le couloir droit de la défense également. Mais en s’engageant en faveur du PSG, l’Ukrainien pourrait également provoquer le départ de Lucas Beraldo.