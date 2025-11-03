Guardiola : Le coup parfait annoncé au PSG !

Pierrick Levallet

Luis Enrique a métamorphosé le PSG sur le plan mental, mais aussi dans certains aspects du jeu. Le club de la capitale travaille notamment les coups de pied arrêtés joués à deux. Et pour Francis Gillot, cela rappelle fortement la manière dont le FC Barcelone de Pep Guardiola les jouait il y a maintenant plus d’une décennie.

Les principes de jeu de Luis Enrique ne sont plus à démontrer. L’entraîneur du PSG veut que son équipe domine son adversaire en gardant la possession du ballon. Le technicien espagnol insiste également sur le fait que son effectif doit devenir efficace sur coup de pied arrêté. Les Rouge-et-Bleu les jouent d’ailleurs régulièrement à deux. Et pour Fancis Gillot, cela rappelle la manière dont Pep Guardiola les travaillait au FC Barcelone.

«Ça colle parfaitement à la philosophie de Luis Enrique» « Ça me fait penser au Barça d’il y a 15 ans. Ça colle parfaitement à la philosophie de Luis Enrique. Cela permet dans cet esprit de possession, de conserver le ballon autour de la surface plutôt que de le rendre directement au gardien adverse ou de prendre le risque de voir la défense le dégager » a d’abord expliqué l’ancien entraîneur du RC Lens, interrogé par Le Parisien.