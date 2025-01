Guardiola - Haaland : Le PSG fait une grande promesse !

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland a annoncé une grande nouvelle aux supporters de Manchester City vendredi avec sa prolongation de contrat jusqu'en 2034. La semaine prochaine, le Norvégien tentera de célébrer cela avec une potentielle victoire importante contre le PSG en Ligue des champions. Toutefois, Willian Pacho n'est pas de cet avis et a rassuré les fans du Paris Saint-Germain : la qualification sera assurée.

On ne les attendait pas vraiment à ces positions à ce stade de la saison régulière de la Ligue des champions. Et pourtant, à deux journées de la fin de ce championnat, le PSG et Manchester City se trouvent dans une situation délicate avec seulement respectivement 7 et 8 points. En l'état, le Paris Saint-Germain ne se trouve même pas dans les 24 clubs qualifiés pour la phase à élimination directe.

«Il y a des matchs où nous méritions de gagner»

Et, hasard du tirage au sort, le PSG et Manchester City vont jouer très gros le mercredi 22 janvier prochain au Parc des princes. Le vainqueur de cette rencontre resterait en vie pour une qualification lorsque le perdant serait plus qu'en danger. Avec trois défaites, un match nul et deux victoires, Willian Pacho sait que lui et ses coéquipiers n'ont pas été vernis.

« Il y a des matchs où nous méritions de gagner. Même si on a manqué de réussite, je jure que nous faisons de notre mieux même si pour l'instant ça n'a pas payé ».

«Je suis certain que nous allons nous qualifier sans problèmes»

En interview avec Raphaël Domenach pour le média Carré, Willian Pacho assure que le PSG parviendra à se qualifier pour le tour suivant en Ligue des champions à l'approche de la venue de la bande de Pep Guardiola et de sa star Erling Braut Haaland. « Mais pour les deux matchs qu'il nous reste, je suis certain que nous allons nous qualifier sans problèmes ».