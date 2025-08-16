Gros transfert au PSG : La décision «grave» de Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ de Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain était attendu. Mis au placard depuis plusieurs jours, il a pris les devants en annonçant son départ. L’international italien, héros de la Ligue des champions 2024, a fait ses adieux aux supporters. L’icône Dino Zoff s’étonne de ce choix, mais ne s'inquiète aucunement pour la suite de sa carrière.

Gianluigi Donnarumma a tourné la page parisienne. Dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux, le portier italien a remercié les supporters du PSG avant de définitivement quitter le navire. Invité à s'expliquer sur les motifs d'une telle décision, Luis Enrique avait évoqué un choix sportif.

L'Italie sous le choc Mais pour Dino Zoff, légende vivante du football italien, la décision du PSG de le pousser vers la sortie et de le remplacer par Lucas Chevalier reste une énigme. « Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, d'autant plus que sa contribution a été primordiale . La situation n'est pas claire, ni la raison d'une décision aussi grave » a confié l'ancien joueur lors d'un entretien à l'ANSA.