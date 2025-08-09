Gros conflit : Il change d’avis et signe au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est désormais confirmé, Illya Zabarnyi va s’engager en faveur du PSG dans les prochains jours. Mais alors que l’Ukraine est en plein conflit avec la Russie, le défenseur de 22 ans va retrouver Matvey Safonov au sein du vestiaire parisien. En janvier, cette donnée avait énormément fait réfléchir le défenseur central sur sa venue à Paris, même si ce dernier a fini par la mettre en parenthèse.

Le mercato du PSG s’est emballé au cours des derniers jours. Si Lucas Chevalier a signé, c’est également le cas d’Illya Zabarnyi qui est attendu ce lundi à Paris afin de finaliser son transfert. Le club parisien a déboursé 66M€ afin de finaliser l’arrivée de l’international Ukrainien, qui à Paris, va cohabiter avec le Russe Matvey Safonov.

Le conflit Russo-Ukrainien, un problème pour Zabarnyi ? Une cohabitation qui pourrait poser problème. Depuis février 2022 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les deux nations se haïssent. Le PSG va donc devoir gérer ce conflit en interne, en espérant que cela ne se propage pas au sein du groupe. A ce sujet, l’Equipe révèle que dès janvier dernier, alors que son nom était déjà associé au club parisien, Illya Zabarnyi a beaucoup réfléchi à ce sujet.