Gros clash au PSG : Le craquage d’une star !

La bagarre d’Adrien Rabiot à l’OM a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, et Marquinhos a lui aussi livré son point de vue à ce sujet. Le capitaine du PSG, qui avoue n’avoir jamais connu une telle violence dans son vestiaire, indique néanmoins que Zlatan Ibrahimovic était lui aussi capable d’amorcer de gros clashs et de piquer des colères auprès de ses coéquipiers.

Y a-t-il déjà eu un cas à la Adrien Rabiot au PSG et une grosse bagarre déclenchée entre deux coéquipiers ? Interrogé dans les colonnes du Parisien, Marquinhos se confie sans détour à ce sujet, lui qui est présent au club depuis 2013. L’international brésilien n’a jamais connu de bagarre à proprement parler au PSG, mais précise malgré tout que Zlatan Ibrahimovic pouvait régulièrement péter un câble dans le vestiaire.

« Il y a eu des discussions chaudes » « C’est rare. Des discussions chaudes, oui, il y en a. Mais de là à se taper… C’est pour ça que les dirigeants ont dit qu’ils avaient dépassé les limites. Il y a un moment où le capitaine doit intervenir pour arrêter tout ça. Il y a des limites. À Paris, je n’ai jamais vu ça », indique Marquinhos, avant d’évoquer les colères de Zlatan Ibrahimovic.