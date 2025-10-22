Greenwood au PSG : Sa décision est prise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’un remarquable quadruplé avec l’OM samedi soir en championnat, Mason Greenwood aurait-il sa place dans l’effectif du PSG à la place de Bradley Barcola ? Daniel Riolo a tranché à ce sujet, et indique qu’en dépit des qualités de l’attaquant anglais de l’OM, il opterait plutôt pour Barcola. Explications.

Pointé du doigt pour son irrégularité depuis son arrivée à l’OM pour 30M€ à l’été 2024, Mason Greenwood (24 ans) a fait un véritable coup d’éclat samedi soir en inscrivant un quadruplé en Ligue 1 contre Le Havre (6-2). Mais l’ancien attaquant de Manchester United aurait-il pour autant sa place dans l’effectif du PSG, à la place d’un Bradley Barcola par exemple ? C’est précisément le débat qui a été évoqué lundi soir dans l’After Foot, sur RMC Sport, avec Daniel Riolo.

Riolo compare Greenwood et Barcola Daniel Riolo a d’abord ironisé sur les critiques dont il fait l’objet par rapport à ses analyses des performances de Barcola avec le PSG et de Greenwood avec l’OM : « Le débat entre Greenwood et Barcola ? Je m’en suis juste tenu à la qualité technique par rapport au ballon. Evidemment, c’est devenu dans la foulée : Riolo préfère Greenwood à Barcola. Là Barcola marque contre Strasbourg et bam, je prends une vague. 24h après, Greenwood en met quatre et là c’est l’inverse ! Ça m’amuse... », explique-t-il, avant de trancher sur le débat Greenwood au PSG.