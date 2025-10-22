Greenwood au PSG : Sa décision est prise !

Auteur d’un remarquable quadruplé avec l’OM samedi soir en championnat, Mason Greenwood aurait-il sa place dans l’effectif du PSG à la place de Bradley Barcola ? Daniel Riolo a tranché à ce sujet, et indique qu’en dépit des qualités de l’attaquant anglais de l’OM, il opterait plutôt pour Barcola. Explications.
Pointé du doigt pour son irrégularité depuis son arrivée à l’OM pour 30M€ à l’été 2024, Mason Greenwood (24 ans) a fait un véritable coup d’éclat samedi soir en inscrivant un quadruplé en Ligue 1 contre Le Havre (6-2). Mais l’ancien attaquant de Manchester United aurait-il pour autant sa place dans l’effectif du PSG, à la place d’un Bradley Barcola par exemple ? C’est précisément le débat qui a été évoqué lundi soir dans l’After Foot, sur RMC Sport, avec Daniel Riolo.
Riolo compare Greenwood et Barcola
Daniel Riolo a d’abord ironisé sur les critiques dont il fait l’objet par rapport à ses analyses des performances de Barcola avec le PSG et de Greenwood avec l’OM : « Le débat entre Greenwood et Barcola ? Je m’en suis juste tenu à la qualité technique par rapport au ballon. Evidemment, c’est devenu dans la foulée : Riolo préfère Greenwood à Barcola. Là Barcola marque contre Strasbourg et bam, je prends une vague. 24h après, Greenwood en met quatre et là c’est l’inverse ! Ça m’amuse... », explique-t-il, avant de trancher sur le débat Greenwood au PSG.
« Je ne prends pas Greenwood au PSG »
« Est-ce que je prends Greenwood dans cet effectif du PSG ? J’ai déjà des mecs techniques devant, ça va être emmerdant avec Doué ou Kvara. Je dis souvent que quand tu empiles les joueurs de talent devant, c’est un piège pour l'entraîneur. Greenwood a besoin d’être un leader, il a besoin qu’on lui fasse confiance et qu’on le corrige. Dans ce PSG là, je ne pense pas que je prends Greenwood à la place de Barcola », poursuit Daniel Riolo.