Grand retour au PSG : Il confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir manqué plusieurs semaines de compétition, Joao Neves a fait son grand retour à la compétition à l'occasion du déplacement du PSG à Lorient. Entré à la mi-temps, le milieu de terrain portugais n'a pas caché sa joie d'être retour, même s'il est déçu du résultat.

En déplacement à Lorient ce mercredi soir, le PSG récupérer plusieurs joueurs après leurs blessures. C'était notamment le cas de Joao Neves. Remplaçant au coup d'envoi, le milieu de terrain portugais est entré à la mi-temps.

Joao Neves ravi d'être de retour... Un retour qui enchante Joao Neves, absent des terrains depuis le 14 septembre. « Je suis très content de retourner sur le terrain. Je me sens très bien physiquement », assure le joueur du PSG au micro de Ligue1+, avant de revenir sur le match nul concédé à Lorient (1-1).