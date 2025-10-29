Grand retour au PSG : Il confirme !

Après avoir manqué plusieurs semaines de compétition, Joao Neves a fait son grand retour à la compétition à l'occasion du déplacement du PSG à Lorient. Entré à la mi-temps, le milieu de terrain portugais n'a pas caché sa joie d'être retour, même s'il est déçu du résultat.
En déplacement à Lorient ce mercredi soir, le PSG récupérer plusieurs joueurs après leurs blessures. C'était notamment le cas de Joao Neves. Remplaçant au coup d'envoi, le milieu de terrain portugais est entré à la mi-temps.
Joao Neves ravi d'être de retour...
Un retour qui enchante Joao Neves, absent des terrains depuis le 14 septembre. « Je suis très content de retourner sur le terrain. Je me sens très bien physiquement », assure le joueur du PSG au micro de Ligue1+, avant de revenir sur le match nul concédé à Lorient (1-1).
... mais déçu du résultat
« C'était très difficile de trouver la solution. On a tout fait pour gagner, comme toujours, mais aujourd'hui ce n'était pas possible. On va analyser ce match à l'entraînement. Les Lorientais ont très bien joué et bien défendu avec une très bonne agressivité. C'est toujours compliqué contre des équipes aussi basses mais c'est comme ça, il faut faire avec », ajoute Joao Neves.