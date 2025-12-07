Grand retour au PSG : C'est validé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté l'hiver dernier, Khvicha Kvaratskhelia a marqué les esprits pour ses premiers mois au PSG. Mais depuis le début de la saison, le Géorgien est un peu moins bien. Face à Rennes samedi, il a refait surface en inscrivant un doublé. Bixente Lizarazu valide totalement ce retour en force.

Plutôt très convaincant face à Rennes, Khvicha Kvaratskhelia a peut-être fait un retour important au bon moment. Le Géorgien n'avait inscrit qu'un seul but depuis le début de la saison en Ligue 1 avec le club et il s'est rattrapé. Une performance qui a été suivie par le reste de ses coéquipiers puisque le PSG a fini par l'emporter 5-0.

Retour de Kvaratskhelia, Lizarazu valide Ailier gauche de 24 ans, Khvicha Kvaratskhelia a fait un début de saison plutôt décevant. Il faut dire qu'il a été un peu freiné par son corps mais son retour a fait du bien. « Ca fait du bien de le voir ça ce niveau-là. Il a été un peu blessé en début de saison, mais le PSG ces derniers temps, c'était comme un petit oiseau. Quand tu n'as pas d'ailes, tu ne peux pas voler. Et là on a retrouvé les ailes. Sur les côtés on a retrouvé Kvara et Barcola. Il manque évidemment Mendes et Hakimi, mais quand les ailes fonctionnent, tout d'un coup, le jeu du PSG est efficace » souligne Bixente Lizarazu dans Téléfoot.