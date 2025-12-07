Un gros renfort arrive au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG a fait le plein de confiance ce samedi contre le Stade Rennais. Le club de la capitale s’est largement imposé en Ligue 1 (5-0), à quelques jours du déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des champions. Luis Enrique pourrait d’ailleurs obtenir un renfort de poids en Espagne : Désiré Doué.

Désiré Doué de retour contre l'Athletic Bilbao ? Comme le rapporte Le Parisien, Désiré Doué serait bel et bien sur la voie du retour. L’international français ne ressentirait plus aucune douleur. Une reprise contre l’Athletic Bilbao en Ligue des champions serait possible. Ce scénario ferait en tout cas les affaires du PSG, tant le crack de 20 ans a parfois manqué aux Rouge-et-Bleu depuis le début de saison.