Frustré par Deschamps, un joueur du PSG va se révolter !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais bien installé dans le groupe de l'équipe de France, Désiré Doué devrait être titulaire ce vendredi soir face à l'Ukraine pour le début des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Le numéro 14 du PSG est pressenti pour débuter au poste d'ailier droit, qui n'est pas celui qui plait le plus à l'ancien Rennais. Mais cela ne l'empêche pas d'être motivé à l'idée de briller en Bleus.

Depuis le mois de mars, Désiré Doué s'est imposé comme un membre important au sein de l'équipe de France. Il faut dire l'ancien Rennais a impressionné au PSG pour sa première saison après son transfert estimé à 50M€, hors bonus. Et le Parisien devrait d'ailleurs être titulaire ce vendredi soir.

Doué pas adepte du poste d'ailier droit... En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Désiré Doué devrait débuter au poste d'ailier droit contre l'Ukraine pour lancer la campagne de qualifications à la Coupe du monde 2026. Un poste auquel le joueur du PSG a l'habitude d'évoluer, mais qui le frustrerait à en croire le quotidien qui explique qu'en privé, Désiré Doué estimerait qu'il ne peut pas exprimer toutes ses qualités en tant qu'ailier droit.