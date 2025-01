«Ferme ta tronche», une star du PSG se fait recadrer en direct !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, le PSG a remporté le Trophée des Champions en s’imposant contre l’AS Monaco sur la plus petite des marges (1-0). Pour l’emporter, le club de la capitale a pu compter sur Ousmane Dembélé. L’ailier de 27 ans a offert la victoire aux Rouge-et-Bleu avec un but en toute fin de match. Et après la partie, l’international français a révélé avoir fait un incroyable pari avec ses amis.

Dembélé parie des montres de luxe !

« Je me suis fait un défi avec mes amis mais ça, je ne vais pas vous le dire ! Je ne vais pas le dire. Je me suis fait un défi et il y a quelque chose à gagner en plus (sourire). Des Patek et des Rolex ! » a lancé Ousmane Dembélé au micro de RMC Sport. Mais cette sortie n’a du tout été au goût de Jérôme Rothen, qui s’est permis de recadrer la star du PSG.

«Les répercussions sont terribles»

« Tu n’as pas le droit de parier des montres de luxe et surtout de le dire. Surtout dans la période dans laquelle on vit. Je suis désolé. Il y a des fois, ferme ta tronche, ferme ta tronche. Et encore plus lui. Dembélé, tout ce qu’il fait pour Evreux et tout ça, je ne dis pas que c’est un sale mec pas du tout, je dis juste qu’ils sont hors sol. Dembélé, quand il fait cette sortie là, il ne voit pas le mal pour lui. Mais sauf que les répercussions sont terribles. Au PSG, ils ne peuvent pas le recadrer ? Non, ça passe comme une lettre à la poste » a pesté l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.