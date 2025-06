Fake news, il balance du lourd sur le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a soulevé la tant attendue et espérée Ligue des champions en fin de semaine dernière au terme d’un véritable parcours du combattant où l’équipe a failli vacillé pendant la première partie de saison. Ce qui aurait été fatal à Luis Enrique ? Absolument pas d’après Laurent Perrin et contrairement aux idées reçues.

Le 31 mai 2025 restera gravé dans les mémoires des supporters du PSG. Et pour cause, cela est et sera la date du premier sacre du club parisien en Ligue des champions. Un trophée que Luis Enrique est allé chercher avec son vestiaire contre vents et marées en surmontant bien des difficultés à l’occasion de la saison régulière de C1. Pour rappel, avant le succès contre Manchester City à l’avant-dernière journée, le PSG était virtuellement éliminé de la compétition.

Luis Enrique intouchable Ce succès arraché devant son public sur le score de 4 buts à 2 a lancé la locomotive parisienne en Ligue des champions en lui faisant sortir de la saison régulière et en l’amenant jusqu’à la finale le tout en passant par le Stade Brestois, Liverpool, Aston Villa, Arsenal ainsi que l’Inter. Une épopée qui s’est terminée en apothéose contre les Nerazzurri (5-0) et qui conforte Luis Enrique dans ses fonctions de coach, jamais remises en question d’après Laurent Perrin contrairement aux rumeurs circulant sur un éventuel licenciement en cas d’élimination du PSG dès la saison régulière.