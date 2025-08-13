«Faire mal au PSG», les vérités d’Eden Hazard !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques années de cela, l’un des grands classiques en Ligue des Champions était la rencontre entre le PSG et Chelsea. Alors qu’on se souvient encore de la tête de Thiago Silva ou encore du but de Demba Ba, Eden Hazard a disputé ces rencontres face au club de la capitale dans les rangs des Blues. N’étant pas le plus efficace face au PSG, le Belge est revenu sur ces rencontres.

Le 13 juillet dernier, Chelsea faisait tomber le PSG en finale de la Coupe du monde des clubs (3-0). Ces deux clubs se connaissent très bien puisqu’au cours des dernières années, en Ligue des Champions, ils se sont affrontés à de nombreuses reprises et ça a donné lieu à de très belles oppositions. Eden Hazard y a d’ailleurs participé et à l’occasion de son passage sur Zack En Roue Libre, l’ancien de Chelsea a livré ses souvenirs sur ces rencontres face au PSG.

« Je ne peux pas tout le temps faire mal au PSG » « Je pense que j’ai suffisamment marqué de mon empreinte les matchs face au PSG ? Je pense qu’on peut toujours faire mieux. Les gens se rappellent beaucoup de la tête de Thiago Silva, mais franchement, ça se joue à peu de choses. Il y a un match où je me blesse, la remontada quand Demba Ba marque, ce match je me blesse donc je ne joue pas. Au PSG, je me rappelle avoir fait des bons matchs, mais pas non plus… Mais encore une fois, je n’étais pas dans le truc, il faut absolument… J’avais gagné la Coupe de France contre le PSG, je ne peux pas tout le temps faire mal au PSG quand même. Faut les respecter un peu. De toute façon, on savait que le PSG était une équipe qui était très forte avec les joueurs qu’ils avaient. C’était du lourd, au niveau du Real, du Barça »,s’est ainsi remémoré le Belge.