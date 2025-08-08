«Exceptionnel» : Une légende annoncée au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par le Paris Saint-Germain entre 2005 et 2007, Boukary Dramé garde un souvenir fort de ses années au club. Dans un entretien accordé à Top Mercato, l’ancien latéral gauche a évoqué la figure qui l’a le plus marqué dans le vestiaire parisien : Pedro Miguel Pauleta. Un modèle d’exemplarité, selon lui, bien au-delà de ses statistiques.

Formé au centre de formation du PSG, Boukary Dramé a côtoyé certains des plus grands noms de l’histoire récente du club. S’il n’est resté que deux saisons dans l’effectif professionnel, l’ex-international sénégalais n’a pas oublié l’impact de ses coéquipiers, à commencer par l’icône portugaise du Parc des Princes : Pedro Miguel Pauleta.

L'hommage rendu à la légende À ses yeux, Pauleta incarnait tout ce qu’un jeune joueur pouvait espérer trouver en arrivant chez les pros : talent, rigueur, humilité. « Celui qui m’a le plus impressionné ? Je dirais Pauleta. C’est la classe. Sur le terrain, tu as l’impression que ce n’est pas un grand dribbleur, qu’il n’est pas très rapide, qu’il n’accélère pas beaucoup et, pourtant, quel état d’esprit ! » a déclaré Dramé à Top Mercato.