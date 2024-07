Euro 2024 : Un joueur du PSG flambe et annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Excellent depuis le début de l’Euro 2024 avec l’Espagne, Fabian Ruiz impressionne les observateurs. Pourtant peu à son avantage depuis deux saisons avec le PSG, le joueur de 28 ans fait partie des meilleurs joueurs du tournoi, et entend bien revenir au sein du club parisien dans la peau d’un Champion d’Europe.

L’Euro bat son plein. Et ce mardi soir, l’équipe de France va affronter une équipe d’Espagne qui impressionne. Et pour cause, depuis le début de la compétition, la Furia Roja lapide tous ses adversaires, et a réussi à venir à bout de l’Allemagne en quart de finale en prolongations (2-1). De plus, certains joueurs espagnols semblent en pleine forme, comme cela est le cas pour le milieu de terrain du PSG Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz impressionne à l’Euro

Impressionnant lors du premier tour, le milieu de terrain parisien a également brillé contre la Géorgie en 8ème de finale, puis contre l’Allemagne en quarts. Fabian Ruiz fait assurément partie des prétendants au titre de meilleur joueur de l’Euro, et entend bien revenir au PSG cet été en ayant remporté la compétition.

« C’est évidemment l’objectif »