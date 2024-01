En pleine polémique, le boss du PSG contre-attaque

Jean de Teyssière

Le PSG est dans la tourmente ces derniers temps. Englué dans de nombreuses affaires judiciaires, le club parisien est en train de contre-attaquer. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, est visé par une deuxième enquête, pour travail dissimulé. Mais selon ses avocats, des documents partiels et sélectifs auraient fuité dans le but de nuire à leur client.

Depuis le 10 janvier, Nasser al-Khelaïfi fait l'objet d'une deuxième enquête contre lui pour travail dissimulé. Son ex-majordome marocain Hicham Karmoussi a porté plainte contre le président du PSG. Cette plainte porte « sur les éventuelles infractions de travail dissimulé, et exploitation de personne vulnérable. »

Les avocats de Nasser al-Khelaïfi portent plainte contre X

Dénonçant une campagne médiatique contre Nasser al-Khelaïfi, les avocats du président du PSG ont saisi la justice pour porter plainte contre X. Selon eux, Nasser al-Khelaïfi a été victime de photos trafiquées. Surtout, le secret de l'enquête aurait été violé.

«Nous avons donc saisi ce jour, le Parquet de Paris, de plaintes à raison de ces violations»