PSG : 100M€ ? Mbappé ne connait pas son salaire

Thibault Morlain

En 2022, Kylian Mbappé paraphait un nouveau contrat avec le PSG et pour convaincre le Fançais, le Qatar avait mis de sérieux moyens sur la table. Forcément, cette prolongation s’est accompagnée d’un nouveau salaire XXL. Mais qui des émoluments de Mbappé ? La question a été posée au principal intéressé et sa réponse a de quoi étonner.

Au PSG, on tient précieusement à Kylian Mbappé et pour garder l’international français, le Qatar n’avait pas regardé à la dépense en 2022. Alors qu’on craignait un départ libre de Mbappé pour le Real Madrid, le forcing des Qataris avait fini par payer avec à la clé un énorme salaire, faisant du numéro 7 du PSG l’un des sportifs les mieux payés du monde. Mais à quelle hauteur ?

« Honnêtement, je ne sais pas exactement quel est le chiffre »

Interpellé par Elise Lucet sur l’argent dans le football, Kylian Mbappé a avoué… ne pas connaître son salaire au PSG. Alors que la journaliste d’ Envoyé Spécial a évoqué le montant de 100M€ par an, l’international français a confié : « Ce que je dis aux gens qui disent qu’il y a trop d’argent dans le foot aujourd’hui ? Je les comprends. J’ai l’avantage d’avoir été dans cette place là et je disais la même chose. On dit 100M€ par an pour moi ? Peu importe le chiffre. C’est ça ou c’est pas ça ? Honnêtement, je ne sais pas exactement quel est le chiffre. C’est la vérité. Je pense qu’on en est pas loin, mais ce n’est pas le plus important ».

« Je mérite l’argent que je gagne »