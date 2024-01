Mbappé et sa carte bleue, l’incroyable confidence

Axel Cornic

Le documentaire de ce jeudi soir diffusé sur France 2 a énormément fait parler. C’est assez normal, puisque le sujet n’était autre que Kylian Mbapppé, avec son entourage qui a livré des anecdotes assez croustillantes concernant l’ascension fulgurante de la star du Paris Saint-Germain.

Tout le monde ne parle que de Kylian Mbappé, puisque son avenir se joue en ce moment. En fin de contrat avec le PSG, le capitaine de l’équipe de France peut en effet s’engager librement avec d’autres clubs depuis le 1er janvier dernier et on se demande donc s’il va enfin rejoindre le Real Madrid, tenter l’aventure en Premier League... ou bien prolonger une nouvelle fois avec le PSG.

Les secrets de Kylian Mbappé

Le numéro d’ Envoyé Spécial de ce jeudi 18 janvier devait évidemment surfer sur cette hype Mbappé du début d’année 2024, mais on y apprend plus que les détails de sa carrière ou son futur choix. Car une grande partie du reportage est notamment tournée sur Fayza Lamari, mère du joueur et pièce centrale dans sa carrière.

« Depuis l’âge de 12 ans, il est dans une bulle »