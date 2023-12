En pleine galère au PSG, il reçoit un avertissement de l’étranger

Axel Cornic

Les dernières rencontres ont été très compliquées pour Gianluigi Donnarumma, qui s’est notamment fait expulser récemment en Ligue 1. Un faux pas qui n’arrange pas du tout sa situation, lui qui est très critiqué au Paris Saint-Germain et qui commence également à être contesté dans son propre pays, à quelques mois de l’Euro.

Arrivé avec l’étiquette de meilleur joueur européen, Gianluigi Donnarumma n’a pas vraiment répondu à toutes les attentes. L’Italien est en effet régulièrement critiqué au PSG et cela s’est amplifié ces dernières semaines, avec des prestations assez compliquées de sa part.

Tenas fait de l’ombre à Donnarumma

Evidemment, le carton rouge écopé face au Havre lors de la dernière journée de Ligue 1 (0-2), n’a fait que confirmer les doutes autour de Donnarumma. Surtout que son remplaçant Arnau Tenas a fait très bonne impression et le fait qu’il soit à l’aise dans le jeu au pied, pourrait être un gros point positif à l’avenir.

En Italie on réclame Vicario

Ce problème ne semble plus se cantonner au PSG, puisqu’en Italie on commence également à se questionner concernant la titularisation de Gianluigi Donnarumma avec la Squadra Azzurra. Du côté de l’Angleterre, Guglielmo Vicario réalise en effet de très bonnes choses avec Tottenham et de plus en plus de monde réclame un changement dans les cages de la sélection.

« Il doit prendre soin de lui-même, car de temps en temps, il montre qu'il perd la continuité »