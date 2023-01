En guerre avec Paris, le PSG veut déménager à Saint-Denis

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’Anne Hidalgo a annoncé que la mairie de Paris n’était pas prête à vendre le Parc des Princes au PSG, le club de la capitale doit déjà chercher où rebondir. Le Stade de France, l’hippodrome de Saint-Cloud ou encore un nouveau stade à Poissy, plusieurs options sont exploitées par la direction.

Mercredi, le PSG a affronté Angers au Parc des Princes. Une belle victoire parisienne dont se souviendront les supporters parisiens puisqu’elle marque peut-être la fin d’une époque. Quelques jours après seulement, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé que la ville ne vendrait pas le Parc des Princes au PSG. Une décision forte qui ne ravit pas du tout les décideurs parisiens et qui pourrait pousser le PSG à aller voir ailleurs.

« Il est décevant d'entendre que la Maire de Paris veut déloger le Paris Saint-Germain »

« Tout le monde est perdant dans la position prise par la maire. Le Paris Saint-Germain est maintenant obligé de trouver des options alternatives pour relocaliser le club, privant Paris d’un investissement majeur pour son attractivité. Ce n’est pas l’issue que le club, ni ses supporters, espérait. Il est décevant d'entendre que la Maire de Paris veut déloger le Paris Saint-Germain et ses supporters du Parc des Princes tout en ajoutant des dizaines de millions d'euros à la charge des contribuables parisiens pour maintenir la structure d’un stade qui a plus 50 ans et a besoin d’une rénovation complète », a déclaré le PSG dans des propos relayés par RMC Sport.

PSG : Le Qatar étudie la possibilité de quitter Paris https://t.co/1EpOUXz5g2 pic.twitter.com/XD5akukBOd — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

Le PSG a plusieurs idées