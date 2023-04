Annonce retentissante sur Haaland, Mbappé va halluciner

La rédaction

Après le duel épique durant plus d'une dizaine d'années entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le futur duo rival semble être promis à Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. L'un joue pour le Paris Saint-Germain et fait des merveilles en Coupe du monde avec l'équipe de France, l'autre bat tous les records partout où il passe. Pour Rafaela Pimenta, l'agent de Haaland, c'est le Norvégien qui prend l'avantage sur le crack de Bondy.

Un an après la mort de l'agent le plus célèbre de la planète, Mino Raiola, c'est son bras-droit, Rafaela Pimenta qui a repris le portefeuille de Raiola. Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Paul Pogba ou encore Erling Haaland, tous sont désormais représentés par l'agent brésilienne. Et concernant le Norvégien, elle lui voit un avenir plus que radieux. Il faut dire que Haaland s'est déjà adapté au championnat anglais, réputé comme étant l'un des plus compliqué. Depuis 1991 et la création de la Premier League, pour sa première saison, Erling Haaland a déjà battu le record du nombre de buts marqués (33). Et dire qu'il reste encore cinq matchs à jouer...

« Il sera le premier footballeur à valoir un milliard »

Dans le journal italien Corriere della Sera , Rafaela Pimenta a accordé une interview dans laquelle elle évoque son protégé, Erling Haaland : « Je ne vous dis pas combien il coûte, mais combien il vaut : il sera le premier footballeur à valoir un milliard. Pensez aux retombées qu'il génère, à seulement 22 ans : trophées, sponsors, marketing, social, contenu. Combien peut-il apporter à un club ? »

