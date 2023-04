Énorme scandale pour le boss du PSG, l’annonce choc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi se serait bien passé de cette histoire. Lobbyiste franco-algérien, Tayeb Benabderrahmane accuse le Qatar d'arrestation arbitraire, alors qu'il possédait des informations confidentielles sur les conditions d'attribution de la Coupe du monde au Qatar, mais aussi sur le patron du club parisien. Ce jeudi soir, il a livré sa version des faits.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est au cœur d'un scandale, qui pourrait émailler son image. Possédant une vidéo intime du dirigeant parisien, mais aussi des informations confidentielles sur la Coupe du monde au Qatar, Tayeb Benabderrahmane affirme avoir été arrêté arbitrairement à Doha en janvier 2020.

Tayeb Benabderrahmane raconte son arrestation

« En 2018, je suis embauché par le Dr Ali bin Samikh al-Marri, qui est depuis devenu ministre du Travail, au sein du comité national pour les droits de l’homme du Qatar. Le Dr al-Marri m’avait aussi demandé de faire des recherches sur les investissements de l’émirat en France et j’ai découvert des choses qui concernent le PSG. Je suis convaincu que mon arrestation est due à la collecte de ces informations sensibles qui n’ont rien à voir avec les faits que l’on me reproche devant la justice française » s'est expliqué Tayeb Benabderrahmane. Dans un entretien au Parisien , il affirme avoir été torturé.

« Je suis obligé de me tenir debout face à un mur plusieurs heures »

« Le 13 janvier 2020, en pleine partie de tennis, je suis arrêté par une quinzaine d’agents sans qu’on m’explique les motifs. Je suis menotté et conduit à mon domicile où une perquisition est en cours, puis transféré vers un lieu inconnu. On m’installe dans une cellule de 2 m2 sans fenêtre avec la lumière allumée en permanence. Je suis régulièrement conduit dans une salle où, les yeux bandés et les mains entravées, je suis obligé de me tenir debout face à un mur plusieurs heures . Je devrais attendre plusieurs jours avant d’être interrogé » a-t-il confié. Suffisant pour que le Parquet de Paris se décide à ouvrir une information judiciaire. Finalement, Benabderrahmane a été libéré après avoir conclu un accord avec Nasser Al-Khelaïfi.

Benabderrahmane se pose comme victime