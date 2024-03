Elle balance son calvaire après sa séparation avec une star du PSG

Thibault Morlain

Ces derniers mois, Achraf Hakimi a passé des moments très compliqués en dehors des terrains de football. En effet, le joueur du PSG s’est retrouvé accusé de viol par une jeune femme et ça n’a pas été sans conséquence pour le Marocain. Hakimi s’est alors séparé de celle qui était sa femme, Hiba Abouk. Et pour cette dernière, ça n’a pas été simple par la suite.

Star du PSG, Achraf Hakimi avait dernièrement défrayé la chronique pour des faits extra-sportifs. En effet, le Marocain s’était retrouvé accusé de viol et la justice française s’était alors emparée de l’affaire. De grosses accusations donc qui ont notamment impacté la vie de famille du joueur du PSG. Hakimi s’est séparé de sa compagne, Hiba Abouk. Une décision qui était loin d’être simple pour la mère de deux enfants.

« J’ai passé la pire année de ma vie »

Dans des propos rapportés par AS , Hiba Abouk a évoqué sa séparation avec Achraf Hakimi. Et comme l’a confié l’actrice espagnole, la séparation n’a pas été simple : « J’ai passé la pire année de ma vie, mais c’est terminé. Dans ma vie, ma priorité a toujours été mes fils. J’ai pris des décisions uniquement pour eux ».

« La déloyauté tue l’amour »