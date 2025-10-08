Du jamais-vu au PSG : Zlatan Ibrahimovic annonce un danger à Al-Khelaïfi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien attaquant emblématique du Paris SG et aujourd’hui conseiller spécial à l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a félicité le club de la capitale pour sa première Ligue des champions remportée en mai dernier et estime qu'un défi plus grand attend désormais Luis Enrique et ses hommes : la confirmation.

Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain remportait la première Ligue des champions de son histoire avec la manière, en surclassant l’Inter Milan (5-0). C’est donc sans Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi ou encore Zlatan Ibrahimovic, têtes de gondole du projet QSI qui a débuté en 2011, que le club de la capitale a décroché le Graal.

« Janvier et février arrivent, et c'est là que vous devez être au top » Zlatan Ibrahimovic a connu plusieurs désillusions avec le PSG, jusqu’à son départ à l’été 2016. Désormais conseiller sportif à l’AC Milan, le Suédois est revenu sur ses déceptions européennes. « Jusqu'en janvier, tout va bien, tout ce que vous avez fait est parfait. Mais ensuite, janvier et février arrivent, et c'est là que vous devez être au top. Bien sûr, il y a aussi une part de chance... Vous voulez que je dise que j'aurais aimé gagner la Ligue des champions ? Ce n'est pas un secret. Mais les gens se souviennent davantage de moi qui ne l'ai pas gagnée que de 90 % des joueurs qui l'ont gagnée », a-t-il plaisanté lors de la 32e Assemblée générale de l'ECA.