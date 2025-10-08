Du jamais-vu au PSG : Zlatan Ibrahimovic annonce un danger à Al-Khelaïfi

Ancien attaquant emblématique du Paris SG et aujourd’hui conseiller spécial à l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a félicité le club de la capitale pour sa première Ligue des champions remportée en mai dernier et estime qu'un défi plus grand attend désormais Luis Enrique et ses hommes : la confirmation.
Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain remportait la première Ligue des champions de son histoire avec la manière, en surclassant l’Inter Milan (5-0). C’est donc sans Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi ou encore Zlatan Ibrahimovic, têtes de gondole du projet QSI qui a débuté en 2011, que le club de la capitale a décroché le Graal.
« Janvier et février arrivent, et c'est là que vous devez être au top »
Zlatan Ibrahimovic a connu plusieurs désillusions avec le PSG, jusqu’à son départ à l’été 2016. Désormais conseiller sportif à l’AC Milan, le Suédois est revenu sur ses déceptions européennes. « Jusqu'en janvier, tout va bien, tout ce que vous avez fait est parfait. Mais ensuite, janvier et février arrivent, et c'est là que vous devez être au top. Bien sûr, il y a aussi une part de chance... Vous voulez que je dise que j'aurais aimé gagner la Ligue des champions ? Ce n'est pas un secret. Mais les gens se souviennent davantage de moi qui ne l'ai pas gagnée que de 90 % des joueurs qui l'ont gagnée », a-t-il plaisanté lors de la 32e Assemblée générale de l'ECA.
« Le plus difficile est de gagner à nouveau »
« Je suis content que le PSG l'ait gagnée », a ajouté Zlatan Ibrahimovic, lançant toutefois un avertissement à son ancien club : « Je pense que le plus difficile est de gagner à nouveau, de se confirmer ». Pour ne rien arranger, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi doit en plus gérer de nombreuses blessures depuis le début de la saison.